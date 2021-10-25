الضربة القاضية تُقرب نجم الكرة السعودية من الإعتزال

فجر أحد نجوم الكرة السعودية، ونجم فريق الهلال، صدمة كبري لعشاق الكرة العربية، مساء اليوم، حيث يفكر في اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية.

وكتب النجم عبدالله عطيف، لاعب منتخب السعودية، البالغ من العمر 29 عام، خلال حسابه الشخصي، "الضربة القاضية"، وذلك بعدما تلقى ضربة موجعة أثناء مشاركته مع منتخب السعودية ضد فيتنام خلال التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن عطيف، يحتاج إلى شهرين كاملين، من أجل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الهلال، لكن يبدو أن إصابة عطيف، تزداد سوءًا، بعد هذا التصريح.

وأكدت التقارير على أن عبد الله عطيف، بات قريبًا من اعتزال كرة القدم بسبب إصاباته، بينما أوضحت العديد من التقارير أنه يحتاج إلى تدخل جراحي، بعدما أعلن الإعلامي سعد السبيعي، منذ لحظات، تجدد إصابة عبد الله عطيف، مرة أخرى.