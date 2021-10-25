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أزمات العام الدراسى "محلك سر"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي
لم يمر سوى ٣ أسابيع على بداية العام الدراسى الجديد، وظهرت العشرات من المشاكل أمام وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، وتخص نقص كتب الصف الرابع الابتدائى، والعجز فى المدرسين، وتأخر تسليم الكتب لطلاب المدارس الخاصة.

بحسب مصادر معنية بملف التعليم، فإن خطة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لحل أزمة عجز المعلمين عن طريق التطوع، لم تنجح فى حل الأزمة، حيث لم يتقدم أحد إلى المديريات للتطوع بالعمل فى المدارس، وهو ما لم يتوقعه الوزير، وأشارت المصادر إلى أن عدم الإقبال سببه عدم وجود أى مزايا للتبرع.

وفيما يخص المقترح الثانى، والذى أعلن عنه الوزير بمنح المدرس ٢٠ جنيهاً عن الحصة، لم ينجح أيضاً، لأن عدداً كبيراً من المديريات التعليمية لم تفتح باب التقدم أمام الراغبين، وذلك لعدم وجود أى ميزانيات لديها، وهو ما أبقى الأمور «محلك سر»، واستمرت معاناة المدارس من العجز فى المدرسين.

الأزمة الثانية تمثلت فى كتب الصف الرابع الابتدائى، وهى تتكون من نقطتين، الأولى هى العجز فى عدد الكتب التى وصلت إلى المدارس حتى الآن، وهو ما يشتكى منه مئات المدارس، خاصة أنها تضم مناهج جديدة لم يتم تدريسها من قبل، وغير موجود منها نسخ فى الأسواق، والنقطة الثانية أن بعض المدارس التى تسلمتها تشتكى من صعوبة المنهج، وأن الكتب معقدة والمعلمون غير قادرين على شرحها. وتخص الأزمة الثالثة ربط المدارس الخاصة بتسليم كتب المواد الأساسية بالمواد الإضافية، وكان أولياء الأمور يقومون بشراء كتب الوزارة من أى جهة تقوم ببيعها، لكن الأمر مختلف هذا العام حيث أن هناك تعليمات شفهية من الوزارة للمدارس الخاصة بأنها المسؤولة عن تسليم الكتب.

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