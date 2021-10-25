أزمات العام الدراسى "محلك سر"

لم يمر سوى ٣ أسابيع على بداية العام الدراسى الجديد، وظهرت العشرات من المشاكل أمام وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، وتخص نقص كتب الصف الرابع الابتدائى، والعجز فى المدرسين، وتأخر تسليم الكتب لطلاب المدارس الخاصة.





بحسب مصادر معنية بملف التعليم، فإن خطة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، لحل أزمة عجز المعلمين عن طريق التطوع، لم تنجح فى حل الأزمة، حيث لم يتقدم أحد إلى المديريات للتطوع بالعمل فى المدارس، وهو ما لم يتوقعه الوزير، وأشارت المصادر إلى أن عدم الإقبال سببه عدم وجود أى مزايا للتبرع.





وفيما يخص المقترح الثانى، والذى أعلن عنه الوزير بمنح المدرس ٢٠ جنيهاً عن الحصة، لم ينجح أيضاً، لأن عدداً كبيراً من المديريات التعليمية لم تفتح باب التقدم أمام الراغبين، وذلك لعدم وجود أى ميزانيات لديها، وهو ما أبقى الأمور «محلك سر»، واستمرت معاناة المدارس من العجز فى المدرسين.



