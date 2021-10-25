تعرف على قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

يستعد النادي الأهلي لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارته خلال يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، داخل مقر النادي بالجزيرة.





وكانت اللجنة المكلفة باستلام ترشيحات انتخابات النادي الأهلي، أغلقت باب الترشح في السابعة مساء الجمعة الماضية، بعد استمرار فتح الترشح لمدة أسبوع كامل.





وتقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا، للترشح على منصب رئيس النادي ضد محمود الخطيب الرئيس الحالي، كأبرز المرشحين بالانتخابات المقبلة.





فيما ضمن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، نجاحه في الانتخابات المقبلة بنظام التركية، بعد عدم ترشح أي شخص ضده في هذا المنصب.





وجاءت قائمة محمود الخطيب الانتخابية كالآتي:





محمود الخطيب رئيساً.





العامري فاروق نائباً.





خالد مرتجي أميناً صندوق.





العضوية فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبدالقادر ومحمد سراج الدين





العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف



