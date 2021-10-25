Advertisements

تعرف على قائمة محمود الخطيب في انتخابات النادي الأهلي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:18 م
الخطيب
الخطيب
محمد الصو
يستعد النادي الأهلي لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارته خلال يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل، داخل مقر النادي بالجزيرة.

وكانت اللجنة المكلفة باستلام ترشيحات انتخابات النادي الأهلي، أغلقت باب الترشح في السابعة مساء الجمعة الماضية، بعد استمرار فتح الترشح لمدة أسبوع كامل.

وتقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا، للترشح على منصب رئيس النادي ضد محمود الخطيب الرئيس الحالي، كأبرز المرشحين بالانتخابات المقبلة.

فيما ضمن العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، نجاحه في الانتخابات المقبلة بنظام التركية، بعد عدم ترشح أي شخص ضده في هذا المنصب.

وجاءت قائمة محمود الخطيب الانتخابية كالآتي:

محمود الخطيب رئيساً.

العامري فاروق نائباً.

خالد مرتجي أميناً صندوق.

العضوية فوق السن: دكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبدالقادر ومحمد سراج الدين

العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

الكلمات المفتاحية

الخطيب الاهلي إنتخابات النادي الأهلي

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ يوم

بالقوة الضاربة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن مفاوضات الأهلي مع معلول لتمديد عقده

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

منذ ساعتين و 18 دقيقة

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات إصابة سعد سمير القوية في مباراة فيوتشر وفاركو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على قائمة محمود الخطيب المنتظرة في انتخابات الأهلي

ملامح قائمة الخطيب لإنتخابات النادي الأهلي

عاجل.. الكشف عن قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي

انتخابات الأهلي.. مفاجآت في قائمة محمود الخطيب

تعرف على أخر تطورات انتخابات النادي الأهلي المقبلة

وسط مفاجأت.. الكشف عن قائمة الخطيب النهائية في انتخابات الأهلي

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:40 م

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

08:07 م

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

08:35 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

05:58 م

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

07:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements