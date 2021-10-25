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انفراد.. مخالفات أبوريدة والجناينى ومجاهد فى النيابة

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:19 م
أبو ريدة
أبو ريدة
العدد الورقي
مكافآت المدربين وبيع سيارتين وتعيينات بالجملة بالمخالفة للقانون

شهد مجلس النواب الأسبوع الجارى جلسة عاصفة، كان بطلها المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، مع لجنة الشباب والرياضة، والعديد من أعضاء المجلس، واستمرت لعدة ساعات وحضرها وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى.

وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الفجر»، فإن الوزير حضر الجلسة بصفته الشخصية، وكممثل للحكومة، وكانت اللجان التى شكلتها الوزارة لمراقبة الاتحاد قد كشفت عن وجود مخالفات مالية وإدارية، قامت الوزارة بتحويلها للنيابة العامة للتحقيق فيها.

وطبقا للمعلومات فإن المخالفات لا تخص المجلس الحالى برئاسة المهندس أحمد مجاهد، لكنها تخص مجالس هانى أبو ريدة، واللجنة الخماسية التى كانت برئاسة عمرو الجناينى.

وتشير المعلومات إلى أن المخالفات تتمثل فى صرف مكافآت بالملايين لمدربى المنتخبات دون سبب، أو توضيح لماذا تم صرف تلك الأموال، والقيام ببيع سيارتين تابعتين للاتحاد بدون وجه حق، بالإضافة للقيام بتعيين موظفين وتخصص سيارات لشخصيات بعينها تابعة للاتحاد.

وحسب المعلومات فإن المهندس أحمد مجاهد، هو المسئول الأول عن الرد على استفسارات مجلس النواب بشأن تلك المخالفات، وأن الوزارة غير معنية بأى شكل من الأشكال بالرد، كونها ليست مسئولة بأى شكل من الأشكال عن المخالفات، وأن دورها ينحصر فى الرقابة على الاتحادات الرياضية، وهو ما قامت به بالفعل، وقامت فور اكتشاف المخالفات بتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق، ومحاسبة مرتكبيها حال إدانتهم.

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