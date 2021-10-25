رسمياً.. برشلونة يفقد نجم الفريق أمام رايو فاييكانو

سيغيب لاعب وسط برشلونة، الهولندي فرينكي دي يونغ، عن مباراة رايو فاييكانو التي تُقام الأربعاء المقبل، في الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وذلك بعد إصابته في فخذه الأيمن، حسبما أفادت الخدمات الطبية للنادي الكاتالوني.

وهناك شكوك كذلك حول إمكانية لحاق دي يونغ، الذي تعرض لإصابة في لقاء "الكلاسيكو" الذي احتضنه أمس الأحد، ملعب كامب نو وانتهى بانتصار ريال مدريد بهدفين لهدف، بمباراة السبت المقبل، التي تجمع برشلونة بفريق ديبورتيفو ألافيس في كامب نو.

ومن ناحية أخرى، قد تشهد مباراة رايو فاييكانو عودة الفرنسي عثمان ديمبيلي للمشاركة، حيث أجرى اللاعب جراحة في 28 يونيو (حزيران) الماضي بساقه اليسرى، لكنه تدرب على نفس نسق زملائه في الحصة التي أجراها الفريق اليوم الإثنين.