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متحدث الوزراء يكشف معلومات مهمة عن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ (فيديو)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 11:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
داليا الحسين
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، يثبت أنها كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي استقرار مصر بعد فترة عصيبة عقبت ثورتين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "حينما تحققت الغاية زال سبب الوسيلة، فجاء قرار إلغاء مد حالة الطوارئ"، مردفا: "لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ، بل كان يشكو منها فقط كل من يريد الشر بهذا البلد، كونها كانت تعيق مخططاتهم الشريرة".

وأضاف: "احتفالنا لا يعني أنه لا قدر الله إذا جد جديد فهذا يعني عودة للوراء، لأن الطوارئ قرار تلجأ إليه الدول حينما يتعرض أمنها للعبث أو الخطر".

ووجه التحية إلى الرئيس السيسي "أثبت صدق ما كنا نقوله، بأن حالة الطوارئ مهما طالت فهي طارئة".

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متحدث الوزراء بوابة الفجر الفجر إلغاء حالة الطوارئ

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