موسيماني يستقر على هجوم الأهلي ضد الإسماعيلي

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خط هجوم المارد الأحمر أمام الدراويش في المباراة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام.

ويدرس موسيماني الاعتماد على كلا من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وكهربا ومحمد شريف في قلب الهجوم أمام الدراويش.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد غد الأربعاء في الثامنة مساء.