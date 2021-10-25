عمرو أديب: لا نتدخل في شؤون السودان.. لكنه انزلق نحو الحافة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في السودان لا نتدخل فيه كمصريين، ولكن استقرار السودان مهم لمصر مهم، حيث تمثل السودان عمقا استراتيجيا لمصر، مضيفا: "استقرار السودان مهم لمصر لمليون سبب".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن السودان منذ عدة شهور كان بدأ "يشم نفسه"، ولكنه فجأة حدث الانزلاق نحو الحافة، لافتا إلى أن الوضع سيتضح أكثر الأيام المقبلة.





وأضاف: "السودان مأزوم اقتصاديا.. هذا البلد الغني كان بدأ يكون عنده أمل أنه يعيش ويستقر، ولكن الوضع تغير".





والجدير بالذكر، أ ن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أعلن عدد من القرارات بهدف تصحيح مسار ثورة ديسمبر السودانية، قائلا: إنه تقرر إعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد، والتمسك الكامل بما ورد في الوثيقة الدستورية السودانية، وإتفاق سلام السودان الموقع في جوبا.





وأشار "البرهان"، خلال كلمته المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه تقرر تعليق العمل بالمواد 11، و12، و15، و16، و71، و72 من الوثيقة الدستورية، مع حل مجلس السيادة الانتقالي واعفاء أعضائه، وحل مجلس الوزراء، وإنهاء تكليف ولاة الولايات.



