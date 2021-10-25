"يافطة" والد رجائي عطية تثير غضب المحامين بالمنوفية

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أزيلت لافتة اسم نقيب محامى المنوفية السابق، خالد راشد، من قاعة معهد المحاماة بالمحافظة، وتم وضع بدلاً منها اسم والد نقيب المحامين الحالى رجائى عطية، وهو ما أثار غضب محامى المنوفية.





ورد نقيب المحامين السابق خالد راشد، من خلال بث مباشر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مؤكداً أن الكثير من الاتهامات طالته من قبل، ولم يرد، لكن الواقعة الأخيرة جعلته يخرج عن صمته.





وشدد على أن الأولى بالنقابة الاهتمام بالقضايا النقابية الحقيقية.



