أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بقبول دعوى مرتضى منصور والغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة.





عاجل.. موقف محمود الخطيب من عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

وقررت المحكمة في حكمها الصادر أمس الأحد، عودة مجلس إدارة مرتضى منصور المنتخب لحين انتهاء مدته، كما ألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات في دعوى مرتضى منصور.





ورفض النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعليق على أمر عودة مرتضى منصور مرة أخرى إلى رئاسة القلعة البيضاء بالفترة المقبلة.





وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن عودة مرتضى منصور من عدمها لا تعني للقلعة الحمراء في شئ، والقضايا المتبادلة مستمرة بين الطرفين.