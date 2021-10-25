سيلتا فيجو يهزم خيتافي بثلاثية في الليجا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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 استعاد سيلتا فيجو ذاكرة الانتصارات في الليجا بفوزه الكبير في عقر دار خيتافي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي احتضنه ملعب (كوليسيوم الفونسو بيريز) اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، تمكن الفريق الضيف من إنهاء المباراة في شوطها الثاني بثلاثة أهداف حملت توقيع كل من النجمين سانتي مينا وياجو أسباس في الدقيقتين 55 و58، قبل أن يواصل مينا التألق بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 73.

ولعب خيتافي منقوصا من لاعب خلال آخر 9 دقائق من عمر المباراة، بعد طرد مدافعه خوسيه رودريجيز ?تشيما?.

وبهذه النتيجة يعود الفريق الجاليثي لدرب الانتصارات في المسابقة بعد خسارتين متتاليتين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط يقفز بها إلى منتصف الترتيب، بعد أن حصد فوزه الثالث هذا الموسم.

أما خيتافي فواصل سلسلة نتائجه الكارثية هذا الموسم، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في مبارياته الـ10 حتى الآن، ليظل قابعا في ذيل الترتيب بنقطتين (من تعادلين)، مقابل 8 هزائم، منها 3 خلال آخر 5 جولات.

سيلتا فيجو
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