إيطاليا تغلق مجال روما الجوي خلال قمة الـ20

عربي ودولي
بوابة الفجر
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السلطات ستغلق المجال الجوي فوق روما خلال قمة قادة بلدان مجموعة العشرين المزمعة يومي السبت والأحد المقبلين.

 

وأشارت المصادر إلى أن "اجتماعات رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين ستعقد في مركز مؤتمرات نوفولا (كلاود)، الذي شيده المهندس المعماري ماسيميليانو فوكساس قبل عدة سنوات في جنوب العاصمة الإيطالية، حيث منطقة أمنية خاصة".

 

وتابعت: "سيتم اتخاذ إجراءات خاصة في جميع أنحاء المدينة مع حضور عدد من القادة بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تخشى السلطات الاستفزازات على خلفية الإجراءات الأخيرة ضد شهادات فيروس كورونا، التي اتسمت بحوادث عدوانية من المتظاهرين".

 

وذكرت صحيفة "لا ستامبا" في وقت سابق، أن زهاء 500 رجل أمن سيسهرون على حماية مقر القمة، كما سيتم تفعيل نظام مراقبة المجال الجوي، وأنظمة مكافحة المسيّرات.

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