"التموين" تكشف قيمة الدعم المقدم لأهالي محافظة أسيوط شهريا (فيديو)

وأشار "إسماعيل"، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن محافظة أسيوط تحصل على دعم سلع تموينية وخبز بنحو نصف مليار جنيه شهريا، لافتا إلى أن المواطن لا يعرف قيمة البطاقة التموينية فيسلمها للبدال التمويني أو صاحب المخبز ليتولى عنه صرف الدعم.





وأضاف أن المواطن لو لم يذهب إلى المخبز يوما، يقوم صاحب المخبز بالحصول على الدعم، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر ضد أصحاب المخبزين المخالفين، مع التحفظ على البطاقات.



كشف محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، تفاصيل ضبط 1849 بطاقة تموينية مع أصحاب مخبزين في أسيوط بغرض الحصول على الدعم، قائلا إن مقدار الدعم التمويني المقدم للمواطنين لأهالي أسيوط يقدر بـ 146 مليون جنيه شهريا للسلع التمونية.