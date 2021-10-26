"عايزين كمان".. عمرو أديب يعلق على إلغاء حالة الطوارئ (فيديو)

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارىء يهم المصري في الداخل أكثر من الخارج، مضيفا: "النيشان الذي سيوضع على صدورنا أننا قدرنا نصل جميعا جيشا وشعبا ورئيسا بأننا لا نحتاج لقانون طوارئ".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه يجب أن ننظر حولنا اليوم لمتابعة الوضع في الخارج ومقارنته بالوضع الداخلي في مصر، مضيفا: "اخبارنا إيه.. لسه في تحديات ولكن قارن بالسابق وبالوضع حولنا".

وأضاف أن مصر هى الدولة التي بحدود كاملة ولها جيش واحد، وشرطة واحدة، ولها رئيس واحد، وشعب واحد بدون تمييز، لافتا إلى أننا لم نعد نسمع عن قضايا التمييز الديني، متابعا: "زمان عشان نرمم كنيسة كنت محتاج قرار من رئيس الجمهورية".

وتابع: "عايزين كمان، وكلنا ثقة في اللي جاي"، مشددا على ضرورة ألا نسمح لطرف أن يقلل من حجم القرار الذي صدر اليوم بشأن إلغاء حالة الطوارئ.

وأكد أن مصر دولة آمنة صحيا وأمنيا وإنسانيا، مضيفا: "نحن نسعد بالسائح.. حاول تحجز في الغردقة وشرم الشيخ الأسبوعين القادمين وشوف هيقولوا ايه".
عمرو أديب حاله الطوارئ السيسي أخبار مصر ام بي سي إلغاء حالة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

عاجل.. صدور قرارات جديدة بعد إلغاء حالة الطوارئ

عاجل- إصابة خطيرة لـ سعد سمير في مباراة فيوتشر وفاركو

علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

صدمة في ريال مدريد عقب الفوز على برشلونة.. طالع التفاصيل

بكلمات قوية.. رونالدو يعلق على الخسارة الكارثية لليونايتد أمام ليفربول

تشكيل فاركو لمواجهة فيوتشر في الدوري المصري