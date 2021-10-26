"عايزين كمان".. عمرو أديب يعلق على إلغاء حالة الطوارئ (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارىء يهم المصري في الداخل أكثر من الخارج، مضيفا: "النيشان الذي سيوضع على صدورنا أننا قدرنا نصل جميعا جيشا وشعبا ورئيسا بأننا لا نحتاج لقانون طوارئ".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه يجب أن ننظر حولنا اليوم لمتابعة الوضع في الخارج ومقارنته بالوضع الداخلي في مصر، مضيفا: "اخبارنا إيه.. لسه في تحديات ولكن قارن بالسابق وبالوضع حولنا".





وأضاف أن مصر هى الدولة التي بحدود كاملة ولها جيش واحد، وشرطة واحدة، ولها رئيس واحد، وشعب واحد بدون تمييز، لافتا إلى أننا لم نعد نسمع عن قضايا التمييز الديني، متابعا: "زمان عشان نرمم كنيسة كنت محتاج قرار من رئيس الجمهورية".





وتابع: "عايزين كمان، وكلنا ثقة في اللي جاي"، مشددا على ضرورة ألا نسمح لطرف أن يقلل من حجم القرار الذي صدر اليوم بشأن إلغاء حالة الطوارئ.





وأكد أن مصر دولة آمنة صحيا وأمنيا وإنسانيا، مضيفا: "نحن نسعد بالسائح.. حاول تحجز في الغردقة وشرم الشيخ الأسبوعين القادمين وشوف هيقولوا ايه".