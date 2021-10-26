صدمة في ريال مدريد عقب الفوز على برشلونة.. طالع التفاصيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب نظيره نادي برشلونة، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية على أن فيدريكو فالفيردي، لاعب وسط الفريق الملكي، يُعاني من التواء بسيط في الرباط الجانبي للركبه اليسري.

وأكدت التقارير على أن فالفيردي سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، وبالتالى فإنه يغيب عن المواجهة القادمة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن النبأ السار لريال مدريد، هو أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لم يتعرض لأي إصابة، بعد أن ظهر في المباراة أنه يعاني من مشكلة في الركبة.

وأوضحت أن كورتوا لم يشارك اليوم في التدريبات الجماعية لريال مدريد، لكنه سيكون تحت تصرف المدرب كارلو أنشيلوتي، غدًا، ويستطيع المشاركة ضد أوساسونا.

نتائج مباريات
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