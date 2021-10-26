لجنة المسابقات ترفض مشاركة شيكابالا أمام إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي إنبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.





وقال شادي محمد، نجم كرة القدم المصرية السابق في برنامج أوضة اللبس على قناة النهار، أن لجنة المسابقات رفضت مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق أمام إنبي اليوم.





وأضاف شادي محمد:" لجنة المسابقات ترفض رسميًا مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا أمام إنبي فى الدورى وأن قرار إيقافه ساري حتي بعد قرار لجنة التسوية".





وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، عن المشاركات مع فريقه، بسبب ما بدر منه أثناء تتويج الزمالك بلقب درع الدوري الموسم الماضي.



