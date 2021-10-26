عمرو أديب يوجه نصيحة للمصريين بسبب أسعار البيض (فيديو)

توك شو
عمرو أديب
عمرو أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على طرح بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، قائلا: "البيض هو نفس البيض في كل مكان.. ليه نشتري بيض أغلى من البيض".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدولة تمكنت من توفير البيض بأسعار جيدة، ومخفضة عن الفترة السابقة، مقترحا أن يقوم المواطن بتقليل حجم استهلاكه من البيض، معلقا: "بدل ما تشتري كرتونة خد نص لحد ما الأسعار ما تنخفض".

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الداخلية أفضل من المحلات العادية، مضيفا: "البيض الأحمر زي البيض الأبيض مفيش فرق.. كله بيض".
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