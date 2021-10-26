نجم الأهلي يعلن رفع راية التمرد ويطالب بالرحيل

تلقت إدارة النادي الأهلي، قراراً صادماً من لاعب الفريق في إطار الإستعدادات لمواجهة نظيره النادي الإسماعيلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز المصري.





وطالب محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الجلوس على دكة البدلاء خلال الفترة الماضية.





وكان محمد هاني ابتعد عن المشاركة مع النادي الأهلي وشارك أكرم توفيق أساسيًا خلال الفترة الماضية مما جعل اللاعب يشعر بالغضب.





وقال شادي محمد عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" محمد هاني يشعر بالغضب بعد الجلوس على دكة البدلاء لأكرم توفيق وأنه يرغب فى الرحيل حال عدم المشاركة مع الأهلي.



