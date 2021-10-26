ميلان ونابولي يتصدران..ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

أسدل الستار عن أحداث لقاءات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.





وكان أحرز الأرجنتيني “باولو ديبالا” هدفا في الدقائق الأخيرة، لينقذ فريقه يوفنتوس من تلقي الخسارة أمام مضيفه إنتر، ليتعادل معه في الوقت القاتل 1-1، في قمة مباريات المرحلة التاسعة ببطولة الدوري الإيطالي.





ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم في ختام الجولة التاسعة

1- نابولي (25 نقطة)

2- ميلان (25 نقطة)

3- الانتر (18 نقطة)

4- روما (16 نقطة)

5- اتالانتا (15 نقطة)

6- يوفنتوس (15 نقطة)

7- فيورنتينا ( 15 نقطة)

8- لاتسيو (14 نقطة)

9- بولونيا (12 نقطة)

10- امبولي (12 نقطة)

11- فيرونا (11 نقطة)

12- تورينو (11 نقطة)

13- ساسولو (11 نقطة)

14- اودونيزي (10 نقاط)

15- سامبدوريا (9 نقاط)

16- فينيسيا (8 نقاط)

17- سبيزيا (7 نقاط)

18- جنوى (6 نقاط)

19- كالياري (6 نقاط)

20- ساليرنيتانا (4 نقاط)



