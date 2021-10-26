واصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية.

وأكد الصندوق، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، أنه تم إحالة السائقين المتعاطين إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأوضح، أن أبرز العلامات التي قد تدل على تعاطي السائق للمواد المخدرة، إحمرار العين، وجود هلات سوداء تحت العين وعدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر، الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه كذلك عدم الاتزان والسير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات.

وأشار عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023 " يواصل تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس.

وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التضامن سائقى المدارس ، تعاطى المخدرات للسائقين ، سائقي المدارس والمخدرات.