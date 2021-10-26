اليوم.. هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل اليوم الفنان هاني رمزي، بعيد ميلاده وهو كوميديان ولد في الاسكندرية.

عاش فترة الدراسة في بني مزار، محافظة المنيا. درس في كلية التجارة جامعة القاهرة ثم انضم إلي معهد الفنون المسرحية.

مشواره الفني

بدايته كانت مع وحيد سيف في مسرحية انا عايزه مليونير تأليف الكاتب المسرحي يسري الابياري وبعدها شارك محمد صبحي في مسرحية تخاريف ووجهة نظر، كما شارك في عدد من الأدوار ومن ثم قام ببطولة مجموعة من الأفلام.

هاني عادل رمزي ولد لأب يعمل محاميا. متزوج من مواطنة مصرية من أسيوط، هي منى مهاب كامل ولديهما شادي وجيسي.من أهم اعماله الفنية فيلم غبي منه فيه مع الفنان حسن حسني وفيلم محامي خلع مع الفنانة داليا البحيري.

