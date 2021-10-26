أمن الجيزة يضبط شخص تحرش بطالبة في ميدان الحصري بأكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حقيقة واقعة ارتكاب شخص، لفعل خادش للحياء، تجاه طالبة في منطقة الحصري، بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، تبين بعد الفحص ورود بلاغ بقسم شرطة أول أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، من طالبة، مقيمة بمحافظة القليوبية، تفيد بأنه حال تواجدها بمنطقة الحصري بدائرة القسم، انتظارا لإحدى سيارات الأجرة، فوجئت بتوقف قائد سيارة "ملاكي" جانبها، وادعت معاكسته لها، وإتيانه فعلا خادشا للحياء، فقامت بتصويره بهاتفها المحمول.

وأشار البيان، إلى أن الطالبة كشفت أن الشخص عقب مشاهدته لها وهي تقوم بتصويره فر هاربا، لافتةً إلى أنها قامت بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد البيان، أن عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد الشخص والسيارة المشار إليهما بمقطع الفيديو، وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائر القسم، فتم ضبطه، وبمواجهته،أقر بارتكاب الواقعة، فاتخذت الإجراءات القانونية ضده.