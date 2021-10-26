رويترز: مسلحون يقتلون 18 شخصا في مسجد شمال نيجيريا

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، أن مسلحون يستقلون دراجات نارية، قتلوا ما لا يقل عن 18 شخصا في مسجد بولاية النيجر في شمال نيجيريا.

وذكرت الوكالة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، نقلا عن ساكنان قالا، إن المهاجمين وصلوا إلى تجمع مازا كوكا في منطقة حكومة ماشيجو المحلية في نحو الخامسة صباحا.

وقال ساكن يدعى عبد الغني حسن لـ "رويترز": ”جاؤوا وتوجهوا مباشرة إلى المسجد وأطلقوا النار على المصلين جميعا".

وأضاف أنهم خطفوا أكثر من عشرة آخرين. فيما قال "بيلو أيوبا"، وهو ساكن آخر وشاهد، إن 20 على الأقل أصيبوا حسب ما نقلت الوكالة.

وقالت "رويترز" إنه لم يرد متحدث باسم شرطة ولاية النيجر في نيجيريا بعد على اتصالات أو رسائل طلبا للتعقيب.

وعمدت عصابات مسلحة تعمل من أجل المال إلى خطف أو قتل المئات في جميع أنحاء شمال غرب نيجيريا هذا العام، لكن مسؤولين في ولاية النيجر ومسؤولين محليين قالوا في الآونة الأخيرة إن جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة استولت على مجتمعات متعددة في الولاية، وقدمت للقرويين المال ودمجتهم في صفوفها لمحاربة الحكومة.