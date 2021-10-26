بيج رامي: رفع علم مصر على مسرح مستر أولمبيا أجمل لحظات حياتي

علق ممدوح السبيعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، على قيامه برفع علم مصر على مسرح مستر أولمبيا بعد إعلان فوزه مباشرة.

وأضاف بيج رامي في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"،:"رفع علم مصر على مسرح مستر اولمبيا من أجمل لحظات حياتي".

وتابع بيج رامي: "هناك بروتوكول في بطولة مستر اولمبيا ينص على عدم رفع علم اي دولة لمنع حدوث أي تفرقة بين أسماء وأعلام الدول ".

وأكمل بيج رامي: "طلبت إذن برفع علم مصر حال فوزى بلقب مستر اولمبيا وتم الموافقة على طلبي"، مضيفا: "المسؤولين وافقوا على طلبي لأنهم يرون أنني فرد مهم في لعبة كمال الأجسام ".