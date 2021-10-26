الزمالك يوقف مفاوضاته مع بن شرقي وأوناجم

الفجر الرياضي
بن شرقي
بن شرقي

قرر مسئولو نادي الزمالك، وقف المفاوضات مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد أوناجم وأشرف بن شرقي.

وأوضح الإعلامي كريم رمزي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه رقم 10 المذاع على القناة الأولى، "الزمالك قرر تأجيل ملف تجديد التعاقد مع أوناجم وبن شرقي، إلى ما بعد مباراة القمة أمام الأهلي، التي من المقرر أن تقام يوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لعدم تشتيت تركيز الثنائي".

واستكمل، " أشرف بن شرقي لاعب مهم جدًا ومؤثر.. ملفه صعب جدًا ومزعج لإدارة الزمالك وجماهيره".

 

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