عمرو عبد الجليل يبدأ تصوير "فيلم تجاري"



بدأ الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "فيلم تجاري" في إحدى الفيلات بالطريق الصحراوى وهو من سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين، منهم: حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم.

تدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب.

من ناحية أخرى انتهى عمرو عبد الجليل من تصوير "من أجل زيكو" الفترة الماضية، وينتظر عرضه فى السينمات، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، والفيلم إخراج بيتر ميمي.