متحدث الحكومة يكشف تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي إلى باريس

توك شو
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تحدث السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى فرنسا، قائلًا: "أنه هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية على الاستثمار فى مصر بكافة القطاعات".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": "الشركات الفرنسية أشادت بما حققته مصر في قطاع الكهرباء، وأن شركة أورنج ستضخ استثمارات جديدة بـ 300 مليون دولار في مصر والتوسع الترددي وسيتم الاتفاق على ذلك خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح: "المشكلات الجمركية تم حلها بنسبة كبيرة والجمارك تشهد إصلاحًا جذريًّا وتاريخيًّا وكانت هذه أهم ما تطرقت إليه الشركات الفرنسية في لقائها برئيس الوزراء"، مؤكدًا: "الشركات الفرنسية ستقدم قريبًا كل تفاصيل عرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق، فالشركات الفرنسية تعلم كل ما يحدث في السوق المصري ويتابعون ذلك جيدًا من التقارير الاقتصادية والشركات العاملة في السوق".

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