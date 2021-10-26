تعرف على تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل نهارا، لطيف أول الليل، مائل للبرودة فى آخر الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء، وذلك حسب ما أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة في بيان، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلا، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية، وعلى السواحل الشرقية، لطيفا ليلًا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء نهارًا لطيفا ليلًا، ويسود طقس حار شمال الصعيد، وعلى الجنوب نهارًا، لطيفا ليلًا.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وكذلك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة

وتستعرض بوابة "الفجر"، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظة الجمهورية حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في التالي:

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 19 / الكبرى القاهرة:27.

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 20 / الكبرى الإسكندرية: 27.

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 18 / الكبرى طنطا: 27.

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 20 /الكبرى بورسعيد: 27.

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 19 / الكبرى الزقازيق: 27.

درجة الحرارة الصغرى السويس: 18 / الكبرى السويس: 27.

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 18 / الكبرى الفيوم: 28.

درجة الحرارة الصغرى المنيا: 16 /الكبرى المنيا: 30.

درجة الحرارة الصغرى أسيوط: 15 / الكبرى أسيوط: 30.

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 18 / الكبرى مطروح: 24.

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 15 / الكبرى سيوة: 28.

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 10 / الكبرى كاترين: 25.

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 22 / الكبرى شرم الشيخ: 29.