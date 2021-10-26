سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-10-2021

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 26-10-2021 مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات الصباحية، وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 15.67 جنيها، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيهان وجاءت الأاسعار في البنوك اليوم على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.