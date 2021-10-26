كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالإبقاء على هذا اللاعب

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من مسئولي القلعة البيضاء بتجديد عقد حازم إمام الظهير الأيمن للفريق.

طلب مفاجئ من كارتيرون لإدارة الزمالك



وينتهي تعاقد اللاعب مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي نادٍ آخر خلال يناير المقبل.



وكشف كارتيرون عن قائمة الفريق التي انتظمت في معسكر مغلق استعدادًا للقاء إنبي غدًا بإستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.



وتشمل قائمة نادي الزمالك كلًا من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

وفي خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي

وفي خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

وفي خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

