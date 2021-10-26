كومان يواجه أزمة جديدة داخل برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ضربة جديدة لفريق برشلونة، عقب خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر بطريقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الإصابات تضرب برشلونة من جديد



وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيدري، لاعب وسط الفريق الكاتالوني، واجه مشكلة خلال برنامج تعافيه من الإصابة، وقد يستمر غيابه لفترة طويلة".



وأضافت: "ويشعر اللاعب بآلام في عضلات الفخذ اليسرى خلال مران الفريق، وسيخضع لأشعة الرنين المغناطيسي للتعرف على حجم المشكلة".



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فأن الفريق الكاتالوني في انتظار نتيجة الرنين، لمعرفة البرنامج الجديد لتعافي بيدري من الإصابة، لا سيما أن اللاعب سيغيب على الأقل عن مباراة الأربعاء ضد رايو فاليكانو في مدريد، ومواجهة السبت المقبل ضد ألافيس على "كامب نو".



وسبق وجدد بيدري تعاقذه مؤخرًا مع فريق برشلونة حتى صيف 2026.



والجدير بالذكر أن برشلونة يقع في المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا الإسباني هذا الموسم برصيد 15 نقطة.

