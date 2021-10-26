أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء 26-10-2021، في الصاغة بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات مسجلا مستوى 786 جنيها للجرام بينما سجل سعر جرام من عيار 24 نحو 894، ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب المختلفة في محلات الصاغة مع مراعاة فارق المصنعية الذي يختلف من مكان لأخر ومن محل لأخر:

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب عيار 21 سعر 786 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سعر 894 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18 سعر 673.75 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 6288 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

اقتربت أسعار الذهب من مستويات 1800 دولار للأونصة الاثنين 25 أكتوبر، والذي يعتبر مستوى هاما بالنسبة للمستثمرين، بتأثير من تراجع الدولار وانشغال المستثمرين بتقييم رد فعل الفدرالي الأميركي المحتمل على الضغوط التضخمية بعد أن قال رئيسه إن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1797.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1797.20 دولار.

ويوم الجمعة، ارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له منذ أوائل سبتمبر قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب على خلفية قول رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول إنه يتعين على الفدرالي البدء في خفض مشترياته من الأصول.

ومن جهتها ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 24.43 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1042.23 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 2033.21 دولار.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

وتتأثر أسعار الذهب المحلى بشكل مباشر بحركة المعدن الأصفر على مستوى العالم،خاصة بعد التحركات الجذرية التي تعيشها أسعار الذهب عالميا يسبب انتشار فيروس كورونا وموجة التضخم العالمية التي أثرى على تدول المعدن الأصفرالتي يعتبر الملاذ الأمن في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وعلى المستوى المحلى تشهد أسعار الذهب ارتفاعات كبيرة منذ بدء أزمة كورونا بسبب ضعف الإقبال وتراجع حركة البيع والشراء، الأمر الذي اثر بالسلب على تداول الذهب محليا