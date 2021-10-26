أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في السوق المحلي

استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 26-10-2021، بعد أن ارتفعت بنحو 3 جنيهات فى السوق المحلية، لتصل إلى 30 جنيهًا فى الم-زرعة خلال تعاملات الأسبوع.-

أسعار الدواجن البيضاء

وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء حيث تراوحت أسعارها بين 34 و35 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل حجم الإنتاج المحلى من الدواجن صعودا خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة.

أسعار الدواجن البلدي والساسو

وحول أسعار الدواجن البلدى فقد بلغت 38 جنيها، فيما وصلت أسعار الساسو إلى 36 جنيهًا للكيلو، حيث يسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.

أسعار البط اليوم

وبلغت أسعار البط اليوم الأربعاء 45 جنيهًا للكيلو بالمزرعة حيث يسجل سعر كيلو الأوراك 36 جنيهًا، والبانيه 75 جنيهًا كأجزاء من البط، الذي يبلغ عدده في مصر لى 4 ملايين.

أسعار الكتاكيت والرومي

وتتراوح أسعار الكتاكيت بين 11 و15 جنيها، بينما ستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض في مصر، تراجعًا ملحوظا منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة جعلت الجميع في حيرة من التساؤل عن أسباب الزيادة وعلى الرغم من أن مصر منتج كبير للبيض.

وسجلت سعر كرتونة البيض، اليوم الاثنين، ما بين 49 جنيها و52 جنيها، بعد أن كان نحو 60 جنيها قبل أيام؛ بينما كانت سعر كرتونة البيض قبل الزيادة الأخير يتراوح ما بين 42 و46 جنيها.

وأكد بعض التجار، على أن أسعار البيض سوف تشهد انفراجة قريبة خلال الفترة القادمة، بعد توافر كميات من المعروض بأسعار مخفضة لدى منافذ شركة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومؤخرًا المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

وأبرمت وزارة التموين، اتقاق بين الشركة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وذلك لتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للتخفيف علي المواطن في مواجهة ارتفاع وغلاء أسعار البيض خلال الفترة الحالية.

وتباع الكرتونة بالمنافذ التموينية بسعر 48 جنيها، في الوقت الذي لمست فيه 60 جنيها.