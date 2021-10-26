الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

أصدرت هيئة الرصاد الجوية بيانا تفصيليا، يكشف حالة الطقس المتوقعة ودرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء الموافق 26-10-2021

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية في البيان، أن الطقس يشهد أجواء خريفية على كافة الأنحاء، مع انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما تتوقع الأرصاد أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، أعلنت الأرصد في البيان، أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وعن الظواهر الجوية اليوم إليكم التالي:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، إليكم التالي:

القاهرة 27 19

الإسكندرية 27 20

مطروح 24 18

سوهاج31 17

قنا 32 18

أسوان 33 19