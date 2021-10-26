أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في سوق العبور
استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، وجاءت اسعار الخضراوات اليوم في الأسواق على النحو التالي:
أسعار الخضروات اليوم
الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.
البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.
الكوسة بين 3 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.