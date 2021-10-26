حالة الطقس في الكويت اليوم الثلاثاء 26-10-2021

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاءالموافق 26-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الكويت



كشفت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، عن تفاصيل حلة الطقس اليوم، معلنة إن طقس اليوم سيكون نهارًا مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة.

أما ليلًا، أكدت الأرصاد الجوية أنه طقس معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية.

وأوضحت الأرصاد، أن الرياح تكون متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة.