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طقس اليوم في البحرين "معتدل ومستقر"

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حالة الطقس
حالة الطقس

توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 26-10-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

 

حالة الطقس اليوم في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون معتدلًا، ومستقر.

أكدت الأرصاد البحرينية، أن الرياح ستكون شمالية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانًا.

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