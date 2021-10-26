" target="_blank"> ads

"الخشت" يؤكد حرص جامعة القاهرة على تطوير البحث العلمي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، تفعيل تحديد نسبة الاقتباس في الرسائل العلمية المنشورة باللغة العربية بنفس القواعد المُطبقة في الرسائل العلمية المنشورة باللغة الإنجليزية، بما يساهم في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لكل من الجامعة والأستاذ والطالب واعتماد أسلوب انتقاء الاقتباسات وفق متطلبات الدراسة، وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير وتميز البحث العلمي بها وتعزيز قدراتها التنافسية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تحديد نسبة الاقتباس في البحث من مصدر واحد وفق النسب العالمية من الأجزاء التي يتم فحصها في المناقشة والنتائج والطرق المُستخدمة، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون إرفاق ما يُفيد نسبة الاقتباس مع أوراق الباحث أحد المُتطلبات  الرئيسة لصدور قرار تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى حرص جامعة القاهرة على وجود آلية إلكترونية للباحثين الراغبين في فحص الرسائل العلمية بوحدة كشف الانتحال العلمي بالجامعة، من خلال نظام إلكتروني يتيح دراسة وتقييم وكشف نسبة الاقتباس والتكرار في الأبحاث العلمية، بما يساهم في إظهار جهود الباحث في تقديم إضافات علمية جديدة لمجال بحثه، وزيادة قدراته على اختيار المعلومات المفيدة والحديثة وتضمينها في بحثه العلمي، لافتًا إلى أن تحديد نسبة الاقتباس تُعتبر من الأساسيات التي يجب على الباحث الالتزام الكامل بها لضمان عدم إخلاله بمضمون البحث، وزيادة اهتمامه بتوثيق المصادر والمراجع.

جامعة القاهرة تحديد نسبة الاقتباس الرسائل العلمية المنشورة الدكتور محمد عثمان الخشت الخشت البحث العلمي
نتائج مباريات
Advertisements

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الحكومة اللبنانية بشأن تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

الكشف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هوية حكام قمة الأهلي والزمالك

موقف الشناوي من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك

عن طريق الشرط الجزائي.. ريال مدريد يتحرك لخطف نجم فياريال

مانشستر يونايتد يحسم مصير سولسكاير

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-10-2021

حقيقة أزمة أجاي في الأهلي

لأول مرة.. الفقي يكشف موقفا بين الرئيس السيسي ونجله (فيديو)