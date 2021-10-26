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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي

انتهت منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما فاز ليفربول بنتيجة كبيرة على مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد.


حسم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور الجولة التاسعة والتي شهدت عددًا من المفاجآت.


ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة


1 تشيلسي، 22 نقطة.
2 ليفربول، 21 نقطة.
3 مانشستر سيتي، 20 نقطة.
4 وست هام، 17 نقطة.
5 برايتون، 15 نقطة.
6 توتنهام، 15 نقطة.
7 مانشستر يونايتد، 14 نقطة.
8 إيفرتون، 14 نقطة.
9 ليستر سيتي، 14 نقطة.
10 آرسنال، 14 نقطة.
11 ولفرهامبتون، 13 نقطة.
12 برينتفورد، 12 نقطة.
13 أستون فيلا، 10 نقاط.
14 واتفورد، 10 نقاط.
15 كريستال بالاس، 9 نقاط.
16 ساوثهامبتون، 8 نقاط.
17 ليدز يونايتد، 7 نقاط.
18 بيرنلي، 4 نقاط.
19 نيوكاسل يونايتد، 4 نقاط.
20 نورويتش سيتي، نقطتان.
 

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