سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة.. حالة الطقس في السعودية اليوم
توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 26-10-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم في السعودية
- حالة الطقس في السعودية اليوم.. تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
- حالة الطقس في السعودية اليوم.. تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمروأجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.
- حالة الطقس في السعودية اليوم.. حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي تتحول خلال الليل جنوبية شرقية إلى شرقية.
- حالة الطقس في السعودية اليوم.. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.
- حالة الطقس في السعودية اليوم.. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج
- حالة الطقس في السعودية اليوم.. حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية.