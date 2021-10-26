حالة الطقس اليوم في الإمارات.. ظهور بعض السحب المنخفضة

حالة الطقس اليوم في الإمارات.. توفر بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 26-10-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في الإمارات

حالة الطقس اليوم في الإمارات.. أكد المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيًا.

ظهور بعض السحب المنخفضة

وتوقعت الأرصاد ظهور بعض السحب المنخفضة شرقًا وشمالًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خاصة على البحر ليلًا.

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم في الإمارات، إليكم التالي: