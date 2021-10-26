2.6 مليون جنيه خسئر "مطاحن ومخابز شمال القاهرة" خلال الربع الأول

أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن القوائم المالية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع خسائر الشركة، إلى 2.61 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.27 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له بنسبة 166% علي أساس سنوي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 132.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 142.29 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وذلك بسبب اتفاع خسائرها إلى إرتفاع أعباء التشغيل كالكهرباء ومواد تعبئة وتعليف وقطع الغيار ووقود وزيوت وضرائب عقارية، وكذلك إلى الزيادة السنوية الحتمية للأجوؤر، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة طحن طن القمح 82% التمويني من 440 جنيه إلى 750 جنيه، وأيضًا انخفاض أسعار بيع النخالة عن أسعار الهيئة العامة للسلع التموينية

وحققت خسائر بلغت 2.75 مليون جنيه خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية أغسطس الماضي، مقابل أرباح بقيمة 132 ألف جنيه لال نفس الفترة من العام المالي الماضي.ظ