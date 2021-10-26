مسئولة دولية: المياه عنصر مهم وتقوم عليها المدن الكبرى والمشروعات الضخمة

أكدت مديرة برنامج تطوير المناطق الحضرية بمكتب الأمم المتحدة، سلمى يسري، أن المياه عنصر مهم جدا في حياة الإنسان، وعليها تقوم المدن الكبرى والمشروعات الضخمة.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بعنوان "المياه والمجتمع"، وذلك في ثالث أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت إن الحرمان من الحق في الوصول للمياه لا يؤثر على الإنسان وصحته فقط، ولكن على قدرته المادية أيضا في توفير مياه شرب نظيفة يوفر الوقت والمجهود، وخاصة للسيدات في المنازل.

ونوهت بأن هناك برامج مختلفة لها علاقة بتوصيل مياه الشرب النظيفة في العديد من دول العالم، وبينها مصر.. مضيفة "أطلقنا منذ بداية عملنا في مصر، عام 2008 العديد من البرامج التي تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشراكة الوثيقة مع الأهداف الوطنية، مثل برنامج مصر 2030".

وقالت إن هذه البرامج تستهدف التكامل مع الطرق التقليدية لتوصيل مياه الشرب بمجموعة من الحلول والأفكار المبتكرة.

ولفتت إلى أن أكثر من مليوني مواطن في مصر استفاد من برامج “هابيتات” لتوصيل مياه الشرب النقية.

ويشارك في فعاليات الأسبوع، نحو ألف مشارك و300 متحدث دولي، و50 منظمة عاملة في مجال المياه، فضلا عن الوفود الرسمية.