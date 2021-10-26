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الشيخ محمد بن راشد يزور الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 

شهد الجناح المصري المشارك بإكسبو 2020 دبي زيارة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفقة عدد من رموز وقيادات دولة الامارات وكان في استقباله الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للجناح المصري بإكسبو 2020 دبي.

 

وقد اطلع سمو الشيخ على محتويات الجناح والتى تشمل اقسام الطاقة والزراعة والصناعة والمشروعات المصرية والمبادرات التنموية العملاقة والتابوت الأثري للكاهن بسماتيك. كما استمع سموه إلى شرح عن التابوت وكيف يساهم وجوده في استكمال الفكرة التي يتم استعراضها في مجمل محتوى الجناح والتي يعبر عنها شعار مصر في اكسبو ٢٠٢٠ دبي وهو "مصر: عراقة تعزز المستقبل".

 

واشار مغاورى إلى ان هذه الزيارة تأتى تتويجًا للاهتمام الكبير الذى يوليه الجانب الاماراتى للجناح المصرى حيث سبق وان قام عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة الاماراتية بزيارة الجناح المصرى منذ الافتتاح  وحتى اليوم وهو ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط شعبا البلدين الشقيقين.

 

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