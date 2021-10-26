ما لا تعرفه عن قانون الطوارئ الذي ألغاه السيسي

قانون الطوارئ.. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، وظل العديد من المواطنين يبحثون عن قانون الطوارىء، لذا تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية دائما على توفير لمتابعيها كافة التفاصيل المتعلقة بلمور التي تهمهم، ومن هنا ننشر لكم ما لا تعرفوه عن "قانون الطوارئ".

تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958، الذي ينص على أن يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

وقانون الطواري، يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر، في حالة ثبوت خطورة تمس الامن وتدعوا لعدم استقرار البلاد.

ما لا تعرفه عن قانون الطوارئ:

اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب

حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد

حماية الممتلكات العامة والخاصة

حفظ أرواح المواطنين

وجود حرب أو حالة تهدد بوقوع حرب

حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء

نص المادة 152 من الدستور

إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادا إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر عام 1958، إذ تحول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا، خلال مدة لا تتجاوز السبعة أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

ورئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.