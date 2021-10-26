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"المركزي الكويتي": 13 مرة تغطية البنوك المحلية للسندات

الاقتصاد
اصدار السندات
اصدار السندات

 طرح بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء سندات وتورق مقابل بقيمة 200 مليون دينار، وبمعدل عائد 1.125%.

وحسب البيانات المنشورة على المركزي، تمت تغطية الإصدار بواقع 13.57 مرة، علمًا بأن إجمالي الطلب عليه بلغ 2.71 مليار دينار.

وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 25 يناير عام 2022؛ وذلك وفق المركزي.

يشار إلى أن آخر إصدار للمركزي الكويتي كان في الثلاثاء الماضي بقيمة 240 مليون دينار؛ لأجل 6 أشهر، وبمعدل 1.25%.

يُذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات للاقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها في تاريخ الاستحقاق مع فائدة.

أما التوريق هي عملية تتيح للمؤسسات جمع مجموعة من أموال مستحقة لها أو ديون وتحويلها لأوراق مالية يمكن التداول عليها.

 

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