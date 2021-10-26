سعر النفط الكويتي يرتفع إلى 85.55 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الاثنين بواقع 1.65 دولار؛ ليصل إلى 85.55 دولار، مقابل 83.90 دولار للبرميل في الجلسة السابقة؛ وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، تلقت أسعار النفط دعمًا من مخاوف حيال نقص في إمدادات الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا؛ وهو ما يحفز على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات أمس الاثنين، قبل أن تستقر، بدعم من شح في المعروض العالمي وارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 46 سنتًا لتسجل عند التسوية 85.99 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 86.70 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مستقرة عند 83.76 دولار للبرميل بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014 عند 85.41 دولار للبرميل.

وسجل الخام القياسيان كلاهما مكاسب بنحو 20% منذ بداية سبتمبر، وارتفع الخام الأمريكي لتسع جلسات متتالية في حين صعد برنت لسبع جلسات.

وقال بنك "غولدمان ساكس" إن انتعاشًا قويًا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار خام برنت القياسي العالمي لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارًا للبرميل.

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط قريبًا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا عند نحو 100 مليون برميل يوميًا مع تعافي الاستهلاك في آسيا بعد موجة السلالة المتحورة دلتا.

وتوقع "غولدمان ساكس" أيضًا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميًا إلى الطلب على الخام.