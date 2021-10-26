تراجع أسعار الذهب عالميا بفعل صعود الدولار



تراجعت أسعار الذهب الثلاثاء 26 أكتوبر، متأثرة بصعود الدولار وعوائد السندات الأميركية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون رد فعل البنوك المركزية على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمة قادمة خلال أيام.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعي البنكين المركزيين الياباني والأوروبي يوم الخميس، يعقبهما اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، واجتماع لجنة السياسة ببنك إنكلترا، ومن المنتظر أيضا إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث من العام.

أسعار الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 0607 بتوقيت غرينتش، وظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1806.00 دولارات.

كان المعدن النفيس قد قفز بما يقرب من 1% أمس الاثنين مسجلا 1809.66 للأونصة، أي بفارق نحو 4 دولارات عن أعلى مستوياته منذ ما يقرب من شهر والذي بلغه الأسبوع الماضي.



المعادن النفيسة الاخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.46 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6% إلى 1051.11 دولار واستقر البلاديوم عند 2050.46 دولار دون تغيير.