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وكالة S&P تثبت التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الرابعة على التوالى

الاقتصاد
وكالة Standard and
وكالة Standard and Poors



ثبتت وكالة Standard and Poors التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوىB مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كورونا.

وتوقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد المصرى معدلات نمو قوية خلال المدى المتوسط تصل إلى نحو 5.5% خلال العام المالي 2023/ 2024 مدعومة بتعافي القطاع السياحي خاصة مع عودة السياحة الروسية والإنكليزية والايطالية إلى منطقة البحر الأحمر.

إضافة لذلك، توقعت الوكالة زيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة بصورة كبيرة في كل القطاعات مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والزراعة، كما توقعت أيضا انحسار العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.8% خلال العام المالي الحالي.

 

الاقتصاد المصري كورونا التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر وكالة Standard and Poors
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