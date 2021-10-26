الأرصاد تحذر: أمطار رعدية بهذه المناطق غدا

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تفصيليا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء، الموافق 27-10-2021.

ماذا عن حالة الطقس المتوقعة غدا؟

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس معتدل على القاهرة

وأكدت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ماذا عن حالة الطقس ليلا؟

وعن حالة الطقس ليلا، أعلنت الأرصاد أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرى.

نشاط للرياح غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وتتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار رعدية بهذه المناطق

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.